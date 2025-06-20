Diyarbakır'da Savaş Uçağı Sesiyle Korkup Düşen Kişinin Anları Kamerada

Diyarbakır'da Savaş Uçağı Sesiyle Korkup Düşen Kişinin Anları Kamerada
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Diyarbakır'da damda uyuyan bir kişi, savaş uçaklarının havalanmasıyla çıkan sesle korkarak içeri kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da damda uyuyan kişi, savaş uçağının havalanmasıyla çıkan sesten korkup içeri kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde evin damında uyuyan şahıs, savaş uçaklarının havalanmasıyla çıkan sesten korkup can havliyle sıçradı. Şahıs, daha sonra içeri kaçtı. O anlar, damda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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