Diyarbakır'da Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi: Ciğer Kebabı

Diyarbakır'da günde üç öğün tüketilen ciğer kebabı, Ramazan ayında da iftardan sahura kadar her vakit tercih ediliyor.

Ramazan'ın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı iftar saatine saatler kala hazırlanıp ocağa diziliyor. İftar ve sahur vakitlerinde sofraları süsleyen tescilli lezzet, sadece bir mekanda günde ortalama 500 kilo tüketiliyor. Tescilli lezzet kent genelinde işletmelerde hem ocakbaşında, hem de siparişlerle evlere gönderilerek tüketiliyor. Ciğer ustası Onur Erdin, İHA muhabirine, iftara 1 saat kala rezervasyonların yapıldığını ve hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Dört katta da ocakbaşlarının aktif olduğunu belirten Erdin, Ramazan ayı öncesi günlük hafta içi 650-700 kilo arası, hafta sonu ise 1 ton tüketim olduğunu kaydetti.

Erdin, Ramazan'da ise 450-500 kilo arası tüketildiğini ifade ederek, "Burası Diyarbakır değil, Ciğerbakır. Çünkü ciğerimiz tescillidir. Biz patentliyiz artık, kimse bizi tutamaz. Ciğeri 1 saat kala hazırlıyoruz. Daha taze, daha vitaminli olsun diye. İftardan birkaç saat önce hazırlarsanız ciğerin tadı değişir. Damak lezzetti farklı olur" dedi. Ciğerin vazgeçilmez olduğu için iftardan başlayıp sahura kadar ciğer tüketimi aynı şekilde devam ettiğini aktaran Erdin, "Millet, sahurda kahvaltı yapmıyor, ciğer tüketiyor. Ciğer anlatılmaz, yaşanır. Burası ciğer hastanesi" diye konuştu.

Müşterilerden Sılanur Karagöz, bir Diyarbakırlı olarak günün her öğününde, her saatinde ciğeri tercih edebildiğini söyleyerek, bugün de iftar için ciğer yemeye geldiklerini aktardı. Faruk Kurtcebe ise, Mardin'den geldiklerini belirtip, "Ramazan ayının Müslümanlara kutlu olmasını diliyorum. Diyarbakır'ı gezdik, gelmişken de böyle güzel bir ortamda ciğerle iftarımızı açalım dedik" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR