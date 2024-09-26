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Diyarbakır'da Psikodrama Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır'da Psikodrama Eğitimi Düzenlendi
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişim uzmanlarına yönelik psikodrama eğitimi düzenledi. Eğitim, katılımcıların empati yeteneği kazanmalarını ve olumlu değişim yaşamalarını hedefliyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanlarına psikodrama eğitimi verildi.

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda düzenlenen psikodrama eğitimi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Ayfer Apaçık tarafından verildi.

Kişinin empati yeteneği kazanmasına, güven duygusunun oluşmasına ve olumlu yönde değişimine imkan sağlamaya yönelik çalışmaları amaçlayan eğitimde psikodrama uygulamaları da yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen, 9 psikolog, 9 sosyal hizmet uzmanı, 1 çocuk gelişim uzmanından oluşan 19 sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen eğitim kapsamında anlatılanlardan yola çıkılarak katılımcılar arasından seçilen gönüllüler ile sahnede canlandırmalar yapıldı.

Psikodramada amacın; bireyin, üzüntü ve kaygıya kaynaklık eden problemini, bir grup karşısında, gerçek yaşamında olduğu biçimiyle, bir rol olarak oynayıp ortaya koyması olduğu belirtildi. Böylelikle bireye bunu yapma fırsatı verilerek; duygularını ve tepkilerini ortaya koyması ve sorunları hakkında bilinçlenmesini sağlaması bakımından etkili bir terapi oluşturulduğu bildirildi. Psikodramanın kişilerin duygusal ve fiziksel sağlığını iyileştirdiği gibi bilişsel, davranışsal ve duygusal becerilerini de geliştirdiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk

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