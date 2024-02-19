Diyarbakır'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 47 AN 690 plakalı Ford marka panelvan ile 34 EV 8448 plakalı otomobilin çarpıştı.
Otomobil içinde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.