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Diyarbakır'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Diyarbakır'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 47 AN 690 plakalı Ford marka panelvan ile 34 EV 8448 plakalı otomobilin çarpıştı.

Otomobil içinde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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