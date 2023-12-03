Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak koro, şiir dinletisi ve tiyatro etkinlikleri ile tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik olarak koro, şiir dinletisi ve tiyatro etkinlikleri ile tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi tarafından Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, başkan yardımcısı, dernek üyeleri ile başkanları katıldı.

Herkesin birer engelli adayı olduğu, onlarla empati kurmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayata geçirdikleri projeler ile hayatlarını daha da kolaylaştırmayı amaçlamakta olduklarını belirten Kaymakam Murat Beşikci, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle de özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik olarak bir program düzenledik. Programımız kapsamında hem tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyaçlarını karşıladık hem de onlarla yeniden sohbet etme fırsatı bulduk. Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi olarak kendilerine maddi ve manevi desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR