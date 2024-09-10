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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın arkadaşları mezarlıkta ziyarette bulundu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arkadaşları, mezarlıkta ziyarette bulunarak dua etti. Cinayetin aydınlatılması için adalet talep edildi.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın mahalleden arkadaşları mezarlıkta ziyarette bulundu.

Merkeze Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresinde bulunmuştu. Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran'ı Türkiye yalnız bırakmadı. Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin'in mezarına gelerek dua etti. Kent merkezinden gelen bazı vatandaşlar da cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

"85 milyonun vicdanini rahatlatın"

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Ali Turgut,

Narin'in mezarına gelme sebebi 8 yaşında bir kızı olduğunu, vicdanının el vermediğini ifade Yürek dayanmadığını belirten Turgut, "O yüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasıni istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konusmasini istiyoruz. Konuşun bu vicdanla yasayamazsiniz zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanini rahatlatın" dedi.

Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise duvak ve oyuncak bıraktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Bağlar Yerel Yaşam

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