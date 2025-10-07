Diyarbakır’da Okul Kantinlerine Fiyat Denetimi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında okul kantinlerinde fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin fiyatları açık ve doğru şekilde görebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde, okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyat etiketleri tek tek incelendi. Denetimlerde özellikle fiyat etiketlerinin mevzuata uygun biçimde düzenlenip düzenlenmediği ve satışa sunulan ürünlerde haksız fiyat artışı bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ayrıca kantin işletmecilerine Fiyat Etiketi Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapılarak, eksiklik tespit edilen yerlerde gerekli uyarılar gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, denetimlerin amacının öğrencilerin alışveriş öncesinde fiyatları görerek karşılaştırma yapabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Atik, "Amacımız, öğrencilerimizin ve velilerimizin alışveriş yaparken fiyat farklarını görebilmeleri, bilinçli tercihlerde bulunabilmeleridir. Okul kantinlerinde yürüttüğümüz bu denetimleri yıl boyunca sürdüreceğiz. Velilerimizin de gördükleri olumsuzlukları bize bildirmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Yetkililer, vatandaşların okul kantinlerinde veya diğer satış noktalarında karşılaştıkları olumsuzlukları Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR