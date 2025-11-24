Diyarbakır'da Öğretmenler Günü için Çiçekçilerin Yoğunluğu

Diyarbakır'da Öğretmenler Günü nedeni ile çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Sipariş alınan çiçekler, okul ve evlere gönderiliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçekçilerde günler öncesinden siparişler alındı. Hazırlıklarını yapan çiçekçiler, siparişlerini dağıtmaya başladı.

Çiçekçi Saadet Çarak, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladığını belirterek, "Bir gün önce güzel hazırlıklarımız başladı. Öğretmen ve öğrencilerimize güzel çiçekler hazırladık. Buketlerimiz, aranjmanlarımız ve saksı çiçeklerimizin hepsi öğretmenlerimiz için hazırlandı. Çiçeklerimiz dağıtılmaya başlandı. Güzel, tatlı bir yoğunluk var. Okullara, evlere çiçeklerimiz dağıtıldı, tatlı bir yoğunluk ve yorgunluk var" dedi. - DİYARBAKIR