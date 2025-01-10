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Diyarbakır'da Öğrencilerden Engellilere Empati Etkinliği

Diyarbakır'da Öğrencilerden Engellilere Empati Etkinliği
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Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Beyaz Baston Haftası kapsamında gözlerini kapatarak sarı bant ve kılavuz yollar üzerinde yürüyerek engelli bireylerle empati kurma fırsatı buldu. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği etkinlik, farkındalık yaratmayı amaçladı.

Diyarbakır'da üniversite öğrencileri 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası'nda gözlerini kapatıp, "sarı bant" ve "kılavuz yollar"da yürüyerek engelli bireylerle empati kurdu.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bulunan üniversite öğrencileri, farkındalık için gözlerini kapatıp sarı bant ve kılavuz yollarda yürüyerek empati kurdu.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Emine Fidan, 15 yıldır engellilere yönelik farkındalık çalışmaları yapmakta olduklarını söyledi. Görme engelli öğrencilerin üniversite içerisinde rahat erişim sağlayabilmesi için sarı bantlar, kılavuz çizgiler adı altında yer alan bantları üniversitenin her alanında yaymaya çalıştıklarını belirten Fidan, "İçeresinde bulunduğunuz 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası kapsamında farkındalık çalışması olarak gönüllü öğrencilerimizle empati çalışmaları yapmaktayız" dedi.

Öğrencilerden Onur Torgut, bu projede de bir görme engelliyi canlandırdığını ifade ederek, "Aslında caddelerde, sokaklarda yürüdüğümüzde gördüğümüz sarı yollar bize oyun gibi geliyor. Hiç anlam veremediğimiz objeler olarak geliyor ama aslında gözü kapalı yürüdüğümüzde onların önemini anlıyoruz. Göz dediğimiz duyunun nasıl kutsal bir şey olduğunu ve bizim hayatımızda anlam kattığını daha iyi anlıyoruz. Herkesin denemesini de isterim. Saçma gözükebilir ama bir göz bandı ile ya da bir mendil ile gözünüzü kapatıp bir saatlik veya 5, 10 dakikalık cadde de yürüyüp onları anlayabilirsiniz. Sarı bantları yollarda yürürken kırıyorlar ya da engebeli yapıyorlar. Bazen araçlar konuyor. Aslında bunların yanlış bir davranış olduğunu şu an benim gibi yapan arkadaşlar daha iyi anlaması gerekli olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederlerse çok sevinirim. Dikkat ediyordum, daha da dikkat etmeye özen göstereceğim" diye konuştu.

Öğrenci Mehmet Yusuf Ulu ise bu yolları gördüklerini, hatta belli bir zamana kadar ne anlama geldiğini dahi bilmediğini dile getirdi. Desen olarak zannettiğini aktaran Ulu, "Ama burayla tanışınca bunun anlamını öğrendik. Şahsen bunu tecrübe ettikten sonra bir görme engelli birey için ne kadar önemli olabileceğini anladım" şeklinde konuştu.

Görme engelli öğrenci Emircan Arıboğa da, kısmi görme engelli olduğunu belirterek, "Günümüzün en güncel sorunlardan biri kılavuz çizgilerinin bir çok noktada olmaması, hasarlı olması veya üzerine belli nesneler konularak gasp edilmesidir. Görme engelliler bu gasp edilen veya olmayan kılavuz çizgiler sebebiyle zorluklar çekiyorlar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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