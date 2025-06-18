Diyarbakır'da Öğrenci Öğretmeni Tarafından Kötü Muameleyle Karşılaştı

Diyarbakır'da Öğrenci Öğretmeni Tarafından Kötü Muameleyle Karşılaştı
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Diyarbakır Özel Yediiklim Okullarında bir ilkokul öğrencisinin, öğretmeni tarafından kötü muamele ve hakarete maruz kaldığı iddia edildi. Olay sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı ve aile durumu savcılığa bildirdi.

Diyarbakır Özel Yediiklim Okullarında bir ilkokul öğrencisinin öğretmeni tarafından kötü muamele ve hakarete maruz kaldığı iddia edildi. Yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, okulda çocuklar tuvalette çarpıştı. Ardından 3. sınıfta okuyan bir öğrenci, aynı zamanda babası olan sınıf öğretmenine giderek durumu anlattı. İddiaya göre, Y. isimli sınıf öğretmeni, kendi kızını da yanına alarak 4. sınıf öğrencisi olan diğer çocuğun sınıfına gitti ve tüm sınıfın gözü önünde yanına çağırdığı öğrenciyi kolundan tutup sallayarak hakaret etti. Olay, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağdur çocuğun ailesi, durumu öğrenince savcılığa şikayette bulunup dava açtı. Bu süreçte öğretmenin okula devam ettiği, mağdur çocuğun ise korktuğu için okula gitmek istemediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Yediiklim Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Murat Şehir, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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