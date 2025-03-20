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Diyarbakır'da Nevruz Kutlamaları İçin 10 Bin Polis Görevlendirildi

Diyarbakır'da Nevruz Kutlamaları İçin 10 Bin Polis Görevlendirildi
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Diyarbakır'da yarın gerçekleştirilecek Nevruz etkinlikleri öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Kutlamalar için 10 bin polis görevlendirildi ve etkinlik alanı polis bariyerleriyle çevrildi.

Diyarbakır'da yarın kutlanacak olan Nevruz programında güvenlik için 10 bin polis görevlendirildi.

Diyarbakır'da yapılacak Nevruz kutlamaları öncesi hazırlıklar tamamlanma aşamasına gelindi. Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenecek kutlamalar sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Kutlamaların yapılacağı 136 bin metrekarelik alan ve civarına 3 metre yüksekliğinde, 10 kilometre uzunluğunda polis bariyeri yerleştiriliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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