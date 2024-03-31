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Diyarbakır'da Muhtarlık Seçimi Sırasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 11 Yaralı

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AHMET ÜN

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Olay nedeniyle oy kullanma işlemine ara verildi.

Olay, Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede  kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavga üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastaneye götürülerek, tedavi alındı.

AMBULANSLARA TAŞ ATILDI

Öte yandan, kırsal mahalleye sevk edilen iki ambulans atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Kavga nedeniyle oy kullanma işlemine ara verilirken, jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Olayı izleyen gazetecilere de saldırı oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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