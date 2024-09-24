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Diyarbakır'da Muhammed Beybur'un Oğlu Enes ve Merve Bilmez'in Görkemli Düğünü

Diyarbakır'da Muhammed Beybur'un Oğlu Enes ve Merve Bilmez'in Görkemli Düğünü
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Diyarbakır İş Kur İl Müdür Yardımcısı Muhammed Beybur'un oğlu Enes Beybur, Merve Bilmez ile düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Düğün, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır İş Kur İl Müdür Yardımcısı Muhammed Beybur'un oğlu Enes Beybur ile Şeyhmus Bilmez'in kızı Merve Bilmez, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Enes Beybur ve Merve Bilmez, düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen törene siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda gazeteci katıldı. Yüzlerce kişinin iştirak ettiği düğün merasimi gece boyunca coşkuyla devam etti. Gelin Merve ve damat Enes, konukları büyüleyen bir seremoniyle evlendi. Çiftin nikahı, düğün salonunda büyük bir coşkuyla kıyıldı. Gelinin babası Şeyhmus Bilmez ve damadın babası Muhammed Beybur, gece boyunca misafirlerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikle büyük beğeni topladı. Damadın babası Muhammed Beybur, konukları kapıda karşılayarak masalarına kadar eşlik etti ve gece sonunda da konukları kapıya kadar uğurladı. Damadın babası Muhammed Beybur, bu özel günde yanlarında olan herkese teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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