Diyarbakır'da Mobil Sosyal Hizmet Merkezi ile Yerinde Destek

Diyarbakır Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı ile vatandaşlara yerinde hizmet vermeye başladı. 2025 yılı 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen farkındalık faaliyetleri devam ediyor.

Diyarbakır Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracıyla vatandaşlara yerinde hizmet veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) kapsamında, 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edilmişti. Bu doğrultuda, farkındalık faaliyetleri yapacak SHM mobil aracı, 1-28 Eylül 2025 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde vatandaşlara hizmet veriyor.

İl Müdürü Aydın Polat, aracın ilk gününden itibaren vatandaşlara hizmeti yerinde sunarak psikososyal destek ekipleriyle birlikte alanda vatandaşlarla buluştuğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
