Diyarbakır'da Mandalar Sıcaklardan Kaçış Yolu Olarak Göleti Tercih Ediyor

Hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da mandalar, günde 5 saatlerini gölette serinleyerek geçiriyor. Mandaların su banyosu dronla görüntülendi.

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, etkisini gün geçtikçe daha da artırıyor. Silvan ilçesine bağlı kırsal Bağdere Mahallesi'nde sıcaktan bunalan mandalar, soluğu gölette alıyor. Büyükbaş hayvanlar arasında özellikle yaz mevsiminde daha fazla su ihtiyacı duyan mandalar, günde 5 saatlerini gölette geçiriyor.

Besici Bünyamin Karadeniz, 238 mandaları olduğunu söyledi. Sıcaklardan dolayı gölette suların kesildiğini belirten Karadeniz, bu sene biraz zorluk çektiklerini ifade etti. Karadeniz, mandaları sıcak havada gölete getirdiklerini belirterek, "Su olmazsa dayanamıyorlar. Saat 11.00'den saat 14.00-15.00'e kadar suyun içinde kalmaları gerekiyor. Manda suya girmezse hem sütün tadı bozuluyor, hem etin tadı bozuluyor, hem de gelişmiyor" dedi.

Mandaların suda geliştiğini kaydeden Karadeniz, "Su olmazsa gelişmiyor. 45 derecenin üstünde görünüyor. İnsanlar bu sıcaktan nasıl etkileniyorsa hayvanlarımız da o şekilde rahatsız oluyor. Su çok olsa rahatsız olmazlar. Su az olduğu için mandalarımız da biraz zorluk çekiyor. Su az olduğundan 5-6 saat kalıyor. Su çok olsa 2-3 saat için de kalsa yeterdir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR