Diyarbakır'da lösemili çocuklar unutulmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Lösemi Haftası dolayısıyla Selahattin Eyyubi Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte düzenlenen etkinlikte lösemili çocukların hoşça vakit geçirmesi amacıyla pasta kesildi, oyunlar oynandı.

Çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlik, çocukların eğlenceli anlar yaşadığı müzik konseri ile sona erdi. - DİYARBAKIR