Diyarbakır'da Leyleklerin Bahar Gelişi ve Yuva Kurma Dönemi

Diyarbakır'da karayolu güzergahındaki yüksek gerilim hatları, bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Nil Vadisi, Etiyopya, Somali ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 5 bin kilometrelik göç yolculuğunun ardından gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu baharda yuvalarına döndü.

Dicle Nehri kıyısında yer alan bölgede yapılan gözlemlere göre, yüksek gerilim hatları üzerinde 50'nin üzerinde leylek yuvası bulunuyor. Göç sonrası ilk gelen erkek leylekleri dişiler takip etti ve kuluçka ile yavrulama dönemi tamamlandı.

Leylekler, yavrularını besliyorlar. Her yuvada ortalama iki yetişkin leylek ve 3-4 yavru bulunuyor. Yavrular önümüzdeki aylarda uçmaya başlayacak ve sonbaharla birlikte yeniden göç yoluna çıkacaklar. Leyleklerin bu döngüsel yaşamı, bölge halkı tarafından da ilgiyle izleniyor. - DİYARBAKIR