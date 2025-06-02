Diyarbakır'da Kurban Bayramı Tatlı Hazırlıkları 3 Vardiya ile Devam Ediyor

Diyarbakır'da Kurban bayramında tatlı siparişlerinin yetiştirilmesi için 3 vardiya ile üretim devam ediyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Diyarbakır'da tatlıcılarda yoğunluk artıyor. Vatandaşlar, bayram sofralarını geleneksel lezzetlerle donatmak için kenttin tescilli tatlıları kadayıf ve soğuk baklava başta olmak üzere birçok tatlı çeşidi tercih ediliyor. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın işletmesinde bayram hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yoğun talebe karşılık verebilmek için üretim kapasitesi artırıldı, ustalar ve çalışanlar vardiyalı sistemle aralıksız çalışıyor.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmesi sorumlularından Samet Altunbay, bayram yoğunluğunun başladığını söyledi. Altunbay, "Ustalarımız 3 vardiya olacak şekilde 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Tatlı satış hedefimiz yaklaşık 20 ton. En çok satılan çeşitlerimiz burma fıstıklı, cevizli kadayıfımız, parmak kadayıfımız. İsmi, adı belli olmayan merdiven altı markalardan ürün temin etmeyin daha çok bilinen markalardan temin edersiniz sağlığınız içinde faydalı olur" dedi. - DİYARBAKIR