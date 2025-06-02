Diyarbakır'da Kurban Bayramı Tatlı Hazırlıkları 3 Vardiya ile Devam Ediyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı Tatlı Hazırlıkları 3 Vardiya ile Devam Ediyor
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Kurban Bayramı yaklaşırken Diyarbakır'daki tatlıcılar, yoğun talebe cevap vermek için 3 vardiya sistemiyle çalışıyor. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'da tatlı üretimi artırıldı ve bayramda yaklaşık 20 ton tatlı satışı hedefleniyor.

Diyarbakır'da Kurban bayramında tatlı siparişlerinin yetiştirilmesi için 3 vardiya ile üretim devam ediyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Diyarbakır'da tatlıcılarda yoğunluk artıyor. Vatandaşlar, bayram sofralarını geleneksel lezzetlerle donatmak için kenttin tescilli tatlıları kadayıf ve soğuk baklava başta olmak üzere birçok tatlı çeşidi tercih ediliyor. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın işletmesinde bayram hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yoğun talebe karşılık verebilmek için üretim kapasitesi artırıldı, ustalar ve çalışanlar vardiyalı sistemle aralıksız çalışıyor.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmesi sorumlularından Samet Altunbay, bayram yoğunluğunun başladığını söyledi. Altunbay, "Ustalarımız 3 vardiya olacak şekilde 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Tatlı satış hedefimiz yaklaşık 20 ton. En çok satılan çeşitlerimiz burma fıstıklı, cevizli kadayıfımız, parmak kadayıfımız. İsmi, adı belli olmayan merdiven altı markalardan ürün temin etmeyin daha çok bilinen markalardan temin edersiniz sağlığınız içinde faydalı olur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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