Diyarbakır'da Kültürel Festivalde Eğlence ve Tarih Buluştu

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'de festival kapsamında "Sende Çal Sende Söyle" etkinliği ve "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"nde ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini tüm Türkiye ile buluşturan festivalde, Ceylan Karavil Park AVM'de birbirinden değerli etkinliklerle devam ediyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken festivalde, 12 - 20 Ekim tarihleri arasında üç ayrı büyük etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Müziği ve eğlenceyi bir araya getiren "Sende Çal Sende Söyle" etkinliği, katılımcılara müziğin ritmini yakalama ve kendi yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor. Her yaştan ziyaretçinin katılabileceği bu etkinlikte, hem amatör hem de profesyonel müzikseverler sahne alarak coşkulu anlar yaşatacak.

Tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenler için festivalin bir diğer önemli etkinliği de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi. Mobil müze, Çanakkale Savaşı'nın izlerini günümüze taşıyan ve ziyaretçilere o dönemin ruhunu yaşatan nadir eserleri sergiliyor. Müze, sanal gerçeklik teknolojisiyle desteklenen gösterimleri ve özel anlatımlarıyla katılımcılara eşsiz bir tarih deneyimi sunuyor. - DİYARBAKIR