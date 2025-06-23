Diyarbakır'da Köstebek Kameraya Yakalandı

Diyarbakır'da Köstebek Kameraya Yakalandı
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Diyarbakır'da bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen anlarda, köstebek toprağı eşeledikten sonra içine girerek kayboldu.

Diyarbakır'da bir tarlada cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, toprağı eşeledikten sonra içine girip kayboldu.

Diyarbakır merkezde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, en iyi bildiği şeyi yaptı. Toprağı eşeleyen köstebek, bir süre kazı işlemine devam ettikten sonra içine girip gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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