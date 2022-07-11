Diyarbakır'da kestikleri 41 kurbanı 350 aileye dağıttılar - Haberler

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Diyarbakır'da kestikleri 41 kurbanı 350 aileye dağıttılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da kestikleri 41 kurbanı 350 aileye dağıttılar

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kurban Bayramı nedeni ile kesilen 41 kurban, 350 aileye dağıtılmaya başlandı.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kurban Bayramı nedeni ile kesilen 41 kurban, 350 aileye dağıtılmaya başlandı.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve özellikle kelebek hastası çocuklar ile ailelerine verdikleri destekle bilinen Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramında yardıma muhtaç aileleri unutmadı. Dernek, hayırseverler aracılığıyla 41 kurban kesti. Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır ve beraberindekiler, eşit kilolara ayırdıkları kurbanlıkları 350 aileye dağıtmaya başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yardıma muhtaç aileler için kurban kestiklerini belirten dernek başkanı Şenay Çalışır, hayırseverlerin kendilerine vekaleten bağışladığı kurbanlarını kesmeye başladıklarını söyledi. Kayıtlı yaklaşık 350 aileye 2,5 kilogramdan az olmamak şartıyla et dağıtımını yapacaklarını aktaran Çalışır, "Kesimlerimizi yapıp burada paketlememizi biz yapıp daha önce davet edilmiş ailelerimiz gelip etlerini alıp evlerine gidecekler. Toplamda 41 adet kurbanımız var. Sadece kelebek aileleri değil, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Diyarbakır Araştırma Kurban Yerel Haberler

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