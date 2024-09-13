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Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor

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Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye devam ediliyor. Ziyaretçiler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakarak dua ediyor.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı başta akranları olmak üzere vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye devam ediliyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in mezarına ziyaretler devam ediyor.

Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin'in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor.

Kızı ve eşi ile Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Şehmus Meşe, ufacık kız için ne diyeceklerini bilemediklerini dile getirerek, "En ağır cezaların verilmesini istiyoruz. İnşallah bir daha bu tür olaylar olmaz. Hepimiz çocuk sahibiyiz. Bu kızdan ne istediler, bu kızın ne suçu var. Allah, hakkını bırakmasın, en ağır şekilde ceza almalarını istiyoruz" dedi.

Şindar Meşe ise Narin için geldiklerini, ziyaret etmek istediklerini söyledi. Meşe, "Allah, hiç kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı çok zor. Türkiye'de artık çocuk istismarı, çocuk katilleri ceza alsın. Çünkü bir değil, iki değil, kaç çocuk bu şekilde katlediliyor. Narin kızımızı üzüldük, bu bir vahşet" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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