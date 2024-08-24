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Diyarbakır'da kaybolan kızın gelinlik hayali yarım kaldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcasının düğününde giymek istediği gelinlik hayali gerçekleşmedi. Ağabeyi de askere gitmekten vazgeçti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan evin tek kızı 8 yaşındaki Narin Güran, amcasının oğlunun düğününde giymek istediği gelinlik hayali yarım kaldı, ağabeyi şimdilik askere gitmekten vazgeçti.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Anne Yüksel Güran, Narin'in 6 çocuğundan tek kızı olduğunu söyledi. Kızının hayali amcaoğlunun düğününde gelinlik giymek olduğunu belirten anne Güran, "Son bir hafta boyunca sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu. Bugün kınamız vardı, bugün oğlum askere gidiyordu. Hiçbirini bırakmadılar gerçekleştirelim. Hayatımızı mahvettiler, hayallerimizi yıktılar. Neden bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim? Şimdi onların eline ne geçti? Benim yüreğimi yaktılar. Ellerine ne geçti? Bırakmadılar düğün alışverişimizi yapalım. Kızımı götürdüler" dedi.

"Allah razı olsun devletimizden, sürekli bir arama çalışması var" diyen Güran, "Ama bir türlü bulunmuyor. Başka Narin kaybolmasın, başka anne böyle ağlamasın. Yalvarıyorum, sen kimsin kızımı götürdün. Her gün kızımın fotoğrafına bakıyorum" diye konuştu.

Güvenlik kameralarında en son kızının yukarı çıktığına değinen Güran, "Kızım evden çıktığı zaman ben bilmiyordum elbise giydiğini. Hatta ona şort giydiği için güldüm. Böyle mi camiye gidiyorsun dedim. Bana üstüne elbise alacağını söyledi. Ben sadece kızımı istiyorum. Hayalimizi yıkmayın. Bana Narin'i verin. Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Ne olur bize yardımcı olun" şeklinde konuştu.

Bulunan terliğin kızına ait olmadığını kaydeden Güran, "Kızımın terliği 31 numara, o 26 numara. Rengi aynı, eskiliği aynı ama o an aklımıza gelmedi o terliğine numarasına bakmaya. Belki biri bilerek oraya attı. Numara aynı değil" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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