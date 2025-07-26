Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar Vatandaşları Zorluyor

Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar Vatandaşları Zorluyor
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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceleri aşarken, vatandaşlar sıcaktan korunmak için AVM'ye sığınmakta veya şemsiye kullanarak çözüm bulmaya çalışıyor.

Diyarbakır'da sıcaktan korunmaya çalışan vatandaşlardan kimi AVM'ye sığındı, kimi de şemsiye kullanarak çözüm buldu.

Kentte hava sıcaklığı 40 derecelerin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakta dışarı çıkan vatandaşlar, korunmak için farklı çözümler arıyor. Vatandaşlardan bazıları şemsiye kullanırken, bazıları da yakında bulunan alışveriş merkezine (AVM) sığınıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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