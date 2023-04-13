Diyarbakır'da Kamyonet Yangını

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)