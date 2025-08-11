Diyarbakır'da Kahvehanede Yangın Paniği

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanın altındaki kahvehanede elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fırat Mahallesi 492. Sokak'ta bulunan bir kahvehanede elektrik panosundan yangın çıktı. Müşterilerin dışarı çıkmasıyla durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, kahvehanede maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR