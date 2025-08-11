Diyarbakır'da Kahvehanede Yangın Paniği

Diyarbakır'da Kahvehanede Yangın Paniği
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fırat Mahallesi 492. Sokak'ta bulunan bir kahvehanede elektrik panosundan yangın çıktı. Müşterilerin dışarı çıkmasıyla durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, kahvehanede maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
