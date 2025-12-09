Haberler

Kadınların el emeğiyle ürettikleri tel kırma şal ve çantalar yoğun ilgi görüyor

Kadınların el emeğiyle ürettikleri tel kırma şal ve çantalar yoğun ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Kayapınar Aile Destek Merkezi-2 tarafından düzenlenen tel kırma kursunda kadınlar, şal ve çanta gibi özgün ürünler üreterek büyük ilgi görüyor. Kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel işlemeleri yeniden canlandırıyor ve dizilerden ilham alarak özel tasarımlar ortaya koyuyor.

Diyarbakır'da kadınların el emeğiyle ürettikleri tel kırma şal ve çantalar yoğun ilgi görüyor.

Kayapınar Aile Destek Merkezi-2 (ADEM-2) tarafından 26 kursiyerle birlikte hazırlanan el emeği, göz nuru takı, çanta, şal gibi ürünler kadınlar tarafından rağbet görüyor. Dizilerdeki karakterlerin esin kaynağı oluşturduğu şallara çanta ve diğer aksesuarlar da eklendi.

ADEM-2'de el sanatları eğitmeni Yesure Saruhan, tel kırma sanatının farklı ve özgün ürünlerini ürettiklerini söyledi. Saruhan, "Atölyemizde toplam 26 kursiyer bulunuyor. Öğrencilerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel işlemeleri yeniden canlandırıyor, tel kırma tekniğiyle çeşitli ve modern ürünler ortaya çıkarıyoruz. Salon takımları, kına örtüleri, mevlit örtüleri ve çantalar gibi birçok farklı ürün tasarlayarak keyifli ve verimli bir süreç yürütüyoruz. Son dönemde dizilerdeki şallar oldukça gündem oldu. Biz de bu ilgiye uygun şekilde özel tasarım çantalar üretiyoruz. Ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Burada 26 öğrenciyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ADEM-2 kadınların hayatına dokunuyor

Kursiyerlerden Emine Altıntaş, ADEM-2'de kadınların severek her şeyi yaptıklarını söyledi. Altıntaş, "Kursta tel kırma, deri çalışması, dikiş kursları var. Her şeyiyle bize yardımcı oluyor. Ben 7 yıldır burada her şeyi öğrendim. Bir bayan olarak yaşıma göre de her şeyi yapıyorum. Tel kırma sanatını da biz dizi karakteri olan 'Sadakat hanımın' başında gördükten sonra ben ve arkadaşım bunu resmini çekerek yapmaya başladık. Hocamız da bize yardımcı oldu. Yani çok da memnunuz. Karakterin her örtüsünden denedik. Bayanlar olarak hepimiz birlik içinde, arkadaşlığımız devam ediyor. Anlaşarak işlerimizi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title