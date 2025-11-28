Diyarbakır'da Kadınlar El Emeğiyle Halı Dokuyarak Ekonomik Gelir Elde Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde kadınlar, el emeğiyle dokudukları halıları Avrupa ülkelerine satarak gelir elde ediyor.

Bağlar Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen projede kadınlar, yaklaşık 15 yıldır halı dokuma atölyesinde üretim yapıyor. Atölyede bir araya gelen kadınlar, hem geleneksel dokuma kültürünü yaşatıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor. Proje sayesinde birçok kadın meslek edinirken, çocuklarını da yanlarında getirerek güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor. El emeği halılar, kalite ve tasarımlarıyla özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor. Projen bölgedeki kadınların istihdamına ve sosyal hayatına önemli bir katkı sunuyor.

Usta öğretici Selbihan Taş, 30 öğrencisi olduğunu belirterek, "Sabah 08.00'de gelip, akşam 17.00'de çıkıyorlar. Burada ekonomik anlamda da ailelerine çok destek oluyorlar. Onlar için çok güzel bir iş imkanı. Okumayan öğrencilerin açıköğretime kayıtlarını yapıyoruz, eğitimlerini tamamlıyoruz. Onlar da usta öğretici olmaya hak kazanıyorlar. Meslek liselerini yazıyoruz, sanayiye gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyorlar. Çocuklarını da kendileriyle getiriyorlar. Burada çocuklarıyla zaman geçiriyorlar. Biz burada da gereken destekleri veriyoruz, gereken yardımları veriyoruz. Elimizden ne gelirse kaymakam beyin yardımıyla bu yolda devam ediyoruz. Burada halı dokumacılığı yapıyorlar. Kadınlar gelip burada meslek öğreniyorlar, halı dokuyorlar. Bu halılar burada dokunup, yurt dışına satışa sunuluyor" dedi.

7'den 70'e herkesin halı dokuma atölyesine gelebileceğini belirten Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Burası bir eğitim yuvası. Bağlar gibi bir yerde çocuklar farklı yönlere çekiliyor. Biz de bu çocukların sokağa çıkmaması için burada ailelerin yanında daha güzel yerlere gelmek için eğitiyoruz. Sanat öğretiyoruz, meslek öğretiyoruz. Her bir kursiyerlerin önünde bir desen var. Her kursiyer kendi ayrı desenini işliyor. Burada portreler de yapılıyor, minyatür halılar da yapılıyor. Her türlü halı dokunuyor burada."

Kursiyerlerden Nurşen Baz, "Evimize katkı sağlamak için çalışmaya geliyoruz. Evdeki işlerimizi yaptıktan sonra boş zamanlarımızda buraya gelip para kazanıyoruz. 15 yıldan fazladır buradayız. Hocalarımız da bize her konuda yardımcı oluyor. Allah razı olsun, onlardan çok memnunuz. Çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Ev bütçesine katkı sağlıyor, ailemize destek olabiliyoruz" diye konuştu.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise evde oturan kadınların, genç kızların, çocukların burada gelip meslek öğrendiklerini ve mahalle istihdamı adına çok faydalı bir atölye olduğunu aktardı. Demir, "Aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Yaptıkları her desen gerçekten hayata renk katıyor. Her bir desenin ayrı bir anlamı var. Çok güzel figürler, çok güzel motifler işliyorlar. Ellerine ve emeklerine sağlık. Selbihan Taş'ın mahallemize sunduğu bu güzel katkı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Mahallem ve kadınlarımız adına kendisine minnettarız. Kadınlarımıza iş imkanı sağlıyor. Ayrıca sokakta kalan ya da okula devam etmeyen gençlerimiz burada kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Meslek öğrenerek hayata daha güçlü tutunuyorlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR