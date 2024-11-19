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Diyarbakır'da Kadın Muhtarlardan Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

Diyarbakır'da Kadın Muhtarlardan Kanser Hastalarına Moral Ziyareti
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Diyarbakır'da 7 kadın muhtar, kanser hastalarıyla bir araya gelerek moral desteğinde bulundu. Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği'ni ziyaret eden muhtarlar, hastalara şifa dileklerinde bulundu ve kanserle mücadele çalışmalarına destek verdiklerini ifade ettiler.

Diyarbakır'da 7 kadın muhtar, kanser hastalarıyla bir araya gelip moral desteğinde bulundu.

Merkez Körhat, Şeyh Şamil, Kooperatifler, Şehitlik, Lalebey ve Muradiye mahallesinin kadın muhtarları, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğinde kanser hastalarıyla bir araya gelerek moral ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Şükrü Abay, yıllarca kanserle mücadele ettiğini, kanser hastalarında Diyarbakır'da 8 bine yaklaşan meme kanseri hastanın olduğunu söyledi. Abay, "Derneğimizin büyük çoğunluğu kadın arkadaşlarımızdır. Kadın muhtarlar jest yaparak hemcinslerine sahip çıkmak için bugün derneğimizi ziyaret etti" dedi.

Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, 7 kadın muhtarı olarak kanserle mücadele derneğinde hastaların hastalıklarına ortak olmaya geldiklerini, şifa dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Kooperatifler Mahalle Muhtarı Fatma Kantar ise, kadın ve erkek hastalar için ellerinden gelen her türlü yardımı yapmak için burada olduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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