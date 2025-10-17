Haberler

Diyarbakır'da Kadın Muhtarlar Dayanışma Örnekleri Sergiledi

Diyarbakır'da Kadın Muhtarlar Dayanışma Örnekleri Sergiledi
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Diyarbakır'ın kadın muhtarları, mahallelerin sorunlarını dinleyerek dayanışma ve hizmetin önemini vurguladılar. Muhtarlar, halkla devlet arasında köprü kurmanın önemine dikkat çekti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Diyarbakır'da görevli Muradiye Mahalle muhtarı Dilek Demir, Körhat Mahallesi muhtarı Dilek Dere ve Lalebey Mahallesi muhtarı Şener Çelik bir araya gelerek anlamlı bir buluşmaya imza attılar. Kadın muhtarlar mahallelerin sorunlarını dinleyen, çözüm arayan, vatandaşın kapısını çalıp halini hatırını soran, devletle halk arasında en samimi köprüyü kuran muhtarlar, bu anlamlı günde bir kez daha dayanışma ve hizmetin önemini vurguladı. Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, "Muhtarlık bizim için bir makam değil, bir gönül meselesidir. Bizler, vatandaşın duasında yer bulmak, bir çocuğun gülüşüne, bir annenin huzuruna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Halkımızın güveniyle, sevgisiyle, desteğiyle ayaktayız. Her günümüz halkımıza hizmetle geçiyor ve bu bizim için en büyük onur. Bizim görevimiz sadece evrakla, imzayla sınırlı değil. Biz, her evin kapısını tanır, her vatandaşımızın derdini biliriz. Mahallemizin huzuru, çocuklarımızın geleceği, kadınlarımızın güvende hissedeceği bir ortam için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Lalebey Mahallesi muhtarı Şener Çelik de toplumun en yakın yönetim kademesi olarak muhtarlığın önemine dikkat çekti. Çelik, "Muhtarlık, halkla devlet arasındaki en samimi köprüdür. Bizler o köprünün direkleri olmaya devam edeceğiz. Halkımızın bize duyduğu güven, bizlere her zaman güç ve sorumluluk katıyor." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
