Diyarbakır'da Kadın Kooperatifiyle Ekonomiye Güçlü Katkı

Ev kadınlarının emeklerini ekonomiye kazandıran kadın kooperatifi, Diyarbakır'da hem istihdam sağlıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. Kadınlar, evlerinde ürettikleri el yapımı doğal ürünleri kooperatif aracılığıyla satarak hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de şehrin ekonomisine canlandırıyor.

Diyarbakır'da bir araya gelen girişimci kadınlar, evlerinde hazırladıkları el işi, tablo, bardak, tabak gibi birçok ürünü kooperatif bünyesinde birleştirerek kentteki iki mağazada satışa sunuyor. Bu sayede, ev ekonomisine destek olmak isteyen ancak pazara erişimde zorluk yaşayan kadınlar, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı buluyor. Kadın kooperatifinin çalışmaları, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmeyi bekliyor. Diyarbakır'da kadın istihdamını artırmak için yürütülen projeler kapsamında, kooperatifin tanıtımı ve satış ağının genişletilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kadınların dayanışma ruhuyla büyüttüğü bu girişim, hem sosyal hem de ekonomik anlamda Diyarbakır'da örnek bir model olarak dikkat çekiyor.

Diyarbakır Kayapınar Girişimci Kadın Kooperatif Başkanı Nezahat Yaşar, burada ihtiyaç sahibi kadınlara eğitim verdiklerini bu eğitimlerin sonucunda ürettikleri ürünlerin hepsini internet üzerinden ve mevcut dükkanlar üzerinde satışa sunduklarını ifade etti. Yaşar, "Ek gelir elde etmiş oluyorlar. Burada çok çeşitli çalışıyoruz çini, seramik, deri farklı birçok alanda işlerimiz mevcuttur. 5 yıl dolmak üzere. Bu konuyla alakalı destekler de bekliyoruz. Çünkü biz kadın istihdamına yönelik çalışıyoruz bununla alakalı yapılacak bütün çalışmalarla ortak olarak çalışmak istiyoruz mevcut girişimcilerle. Biz onlara öğrettikten sonra malzeme alacak parası olmayanlara malzemeyi biz temin ediyoruz, o ürün satıldıktan sonra biz malzeme paramızı alıyoruz, onlar da gelirini almış oluyorlar. Ek gelir bir tarafa en azından sosyalleşme özgüvenin yerine gelmesi evden çıkıp buraya geldikleri geçtikleri zaman sonrası evde bir huzur var çünkü niye enerjisini, stresini atmış oluyor. Bizim için önemli olan kısım sosyal boyutu bizim için daha önemli. Kursiyer olarak başlayıp daha sonra Halk Eğitim Merkezinde öğretmen çalışan çok kadınımız var. Hatta bizimle çalıştıktan sonra kendi yerini açan insanlar da var. Bu tamamen mesleki bu arada bizim bütün alanlarımız mesleki alanlar" dedi.

Kursiyerlerden Gülhan Daşçı, işe hobi olarak başladığını söyledi. Daşçı, "Elimin yatkın olduğunu görüp tekrar tekrar güzel şeyler ortaya çıkartım. Bu işi evime de götürdüm çünkü ben yaptıkça keyif aldım vaktim boşa gitmiyordu da zevk veriyordu ve devam ettirdim çok şükür şu an satışları da yapıyoruz. Çünkü ben ekonomik sıkıntılarım vardı bir nebze olsun benim mutfak gelirime katkı oldu. Boş zamanımı değerlendirdim gayet keyif aldım. Hem satış yaptım hem güzel ve keyifli zamanlarım oldu. Gerçekten keyif verici bir iş benim için. Ayrıca Nezahat hanıma çok teşekkür ederim destek olduğu için" diye konuştu. - DİYARBAKIR