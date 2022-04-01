Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk teravih namazı, halkın yoğun katılımıyla bir çok cami ve mescitte kılındı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk teravih namazı, halkın yoğun katılımıyla bir çok cami ve mescitte kılındı. Teravih namazına çocukların da büyüklere eşlik ettiği görüldü.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da bugün kılınmaya başlandı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın ilk teravihini kılmak için cami ve mescitlere akın ederken, Sur ilçesinde bulunan Tarihi Ulu Cami'de ezan okunmasının ardından yatsı namazını kıldı. Teravih namazını kılan vatandaşlar hep birlikte dua etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır'da ilk teravih namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır, Ramazan, Teravih, Cami, Yerel, Haberler

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