Diyarbakır'da "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde " İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan büyüklerin yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları so-runlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla tüm illerde II. Yaşlılık Şurası kapsamında düzenlenen "İl Yaşlılık Çalıştayı", Di-yarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, 12 Ağustos'ta Diyarbakır Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonun'da gerçekleştirilecek.

Çalıştay; kamu kurumlarının ildeki temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, yaşlılıkla ilgili akademisyenler ve öğrenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler, yaşlılık alanındaki meslek grupları ile ilimizdeki kıymetli büyüklerimizin katılımıyla gerçekleşecek.

Bu çalıştay ile büyüklerin ildeki güncel durumunun ele alınması, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli çeşitli sorunların ve ihtiyaçların tespiti ile özgü çözüm önerilerinin oluşturulması, ilde yaşlılara yönelik iyi uygulama örneklerinin alınması, geliştirilmesi ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bu amaçlar doğrultusunda II. Yaşlılık Şurası'nda görüşülmesi gereken konular belirlenecek.

Kamu ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra tecrübe ve irfan sahibi büyüklerin görüş ve önerileriyle zenginleşecek çalıştay neticesinde yaşlı bireylere yönelik etkili politikalar oluşturulacak.

Çalıştay sonunda elde edilen bulgular ve öneriler, Ekim ayında yapılması planlan II. Yaşlılık Şurasına temel oluşturacak ve ulu çınarlarımıza yönelik politika ve hizmetlerin planlanmasında rehber niteliği taşıyacaktır.

II. Yaşlılık Şurası'nın yapılmasında ülkemizde sağlık ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sonucunda ortalama yaşam süresinin uzaması ve bunun sonucunda yaşlı nüfus oranının yıldan yıla artmaya devam etmesi etkili olmuştur. Gelinen noktada ülkemiz yüzde 10.6 yaşlı nüfus oranıyla "Çok Yaşlı Toplum" sınıfına dahil olmuştur. Diyarbakır'da da yaşlı oranı 5,4'tür. Bu durum, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasını gerekli kılmakta; merkezi ve yerel düzeyde tüm tarafların katılımıyla daha kapsayıcı, sürdürülebilir, kanıta dayalı ve hak temelli politikaların geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ülkede 2024 yılı "Emekliler Yılı", 2025 yılı ise "Aile Yılı" olarak ilan edilmiştir.

Kıymetli büyüklerin, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu dikkate alındığında yaşlılık alanındaki politikaların "Aile Yılı" kapsamında yeniden ele alınarak daha bütüncül yeni politikalar çerçevesinde hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla II. Yaşlılık Şurası yapılacaktır.

II. Yaşlılık Şurası'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. II. Yaşlılık Şürası konuları bütün illerde yapılacak "İl Yaşlı Çalıştayları" ve "Yaşlılık Saha Araştırması" ile literatür araştırmaları doğrultusunda belirlenecektir. Bu çalışmalar ile illerde öncelikle yaşlılarımızın, ailelerinin ve ilgili kurumların ihtiyaç, görüş ve önerilerini II. Yaşlılık Şurası'na taşımak hedeflenmektedir. - DİYARBAKIR