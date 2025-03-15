Diyarbakır'da Hz. Süleyman Camisi'nde Uzun Teravih Namazları

Diyarbakır'da iftarlarını açan vatandaşlar, tarihi Hz. Süleyman Camisinde yaklaşık 2 saat boyunca bir cüz okudukları teravih namazını eda ediyor.

Diyarbakır'da Sur olaylarında bir süre kapalı kalan ve daha sonra hükümetin çalışmaları ile yeniden cemaatini ağırlayan tarihi Hz. Süleyman Camisinde, diğer camilerden farklı olarak teravih namazları yaklaşık 2 saatte kılınıyor. Kentin en uzun teravih namazının kılındığı cami, namaz sırasında dolup taşıyor. Her gün bir cüzün okunduğu teravih namazına gelenler manevi huzurla camiden ayrılıyor.

"Namazı teravihin ruhuna uygun kılıyoruz"

Hz. Süleyman Cami imamı Yakup Bulutlu, camilerinde bu Ramazan ayında cüzle teravih namazı kıldırdıklarını söyledi. Bulutlu, "Ramazan-ı şeriflerin en güzel hediyelerinden biri de teravih namazı kılmaktır. Her bir rekatta bir sayfa okuyarak namazlarımızı kılmaya çalışıyoruz. Tabii biraz daha yavaş, teravihin ruhuna uygun kılıyoruz. Teravih aslında yavaş yavaş, rahatlaya rahatlaya kılınan bir namaz manasındadır. Cüzle teravihler de bunun en güzel örneklerindendir" dedi.

Hz. Süleyman Camisinde bu geleneğin yıllardan beri devam ettiğini kaydeden Bulutlu, vatandaşları beklediklerini söyledi.

Vatandaşlardan Yusuf Olat, Hz Süleyman Camisine teravih namazını kılmaya geldiğini söyledi. Olat, "Burada özellikle her gün cüz şeklinde okunuyor. Maneviyatı gayet yüksek bu yüzden kısa olmasındansa uzun olmasını tercih ediyorum. Allah razı olsun hocamızdan da gayet güzel kıldırıyor" diye konuştu.

Her gün bir camide teravih namazını kılan Yusuf Yetiş ise 15'inci camisinin Hz. Süleyman Camisi olduğunu kaydetti. Yetiş, "Çok güzel atmosferdi cüz okundu tabii cüz okunduğu zaman, yorucudur ama senin maneviyatı çok yüksek, hayrı çok yüksek, çok güzel bir atmosferdi, hoca da güzel okudu" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR