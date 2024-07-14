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Diyarbakır'da hız yapılan bölgede trafik denetiminde cezalar kesildi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşların şikayetleri üzerine hız yapılan bölgede trafik denetimi yapıldı, alkol limitine takılan sürücülere ceza kesildi.

Diyarbakır'da hız yapılan bölgede trafik denetiminde cezalar kesildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşların şikayetleri üzerine hız yapılan bölgede trafik denetimi yapıldı, alkol limitine takılan sürücülere ceza kesildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytape Mahallesi'nde Diyarbakır Stadı çevresi ve Necmettin Erbakan Caddesi'nde sürücülerin hız yapması ve trafiği tehlikeye sokması şikayetleri üzerine trafik ekipleri farklı noktalarda denetimde bulundu.

Ekipler, araçları tek tek durdurarak uygulama gerçekleştirdi. Alkol limitini aşan sürücülerin ehliyetine el konularak ceza kesildi, sürücüler hız konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Kayapınar trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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