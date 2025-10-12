Diyarbakır'da Hayırseverlerden Öğrencilere 300 Çift Ayakkabı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle öğrencilere 300 çift ayakkabı dağıtılacak.

Çermik ve Çüngüş ilçesinin İstanbul'da bulunan dernekleri, hayırseverlerin verdiği yardımları topladı. Dernekler, aldıkları yardımlarla hazırladıkları 300 çift ayakkabıyı önümüzdeki hafta Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle okullarda ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmasını sağlayacak. İstanbul Esenler Çüngüş ve Çermikliler Dernek Başkan Yardımcısı, Yusuf ziya Bilgiç, yardım için Siverekli iş adamına teşekkür ettiğini belirterek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımların artarak devam edeceğini söyledi. - DİYARBAKIR