Diyarbakır'da hayırsever Yılmaz Acu, 300 ailenin gıda ihtiyacını karşıladı

Diyarbakır'da hayırsever Yılmaz Acu'nun hayırseverin vasiyeti üzerine 300 ailenin gıda ihtiyacını karşıladı.

Hayırsever Yılmaz Acu, hayatını kaybeden Sedat Eser'in vasiyeti üzerine 300 ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. Eser'in vefatının ardından, yakınlarının da katkılarıyla toplanan gıda yardımları ailelere ulaştırıldı.

Yardım alan aileler, hayırseverlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR