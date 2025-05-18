Diyarbakır'da hayatını kaybeden emniyet müdürü memleketine uğurlandı

Diyarbakır'da hayatını kaybeden emniyet müdürü memleketine uğurlandı
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Diyarbakır'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emniyet müdürü, düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Diyarbakır'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emniyet müdürü, düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canbolat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Canbolat'ın cenazesi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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