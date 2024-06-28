Diyarbakır'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ev sahibi ve kapıcı tarafından çıkartılamayan kedi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144/1.Sokak'ta bulunan bir sitenin havalandırma boşluğuna yavru kedi düştü.
Sesler üzerine ev sahibi ve kapıcı kediyi çıkartamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kedi, ihbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. - DİYARBAKIR