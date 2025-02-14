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Diyarbakır'da 'Aile Yılı' Kapsamında Ücretsiz Şiir ve Türkü Dinletisi Düzenlendi

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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi ve Devlet Korosu Konser Salonu'nda halka açık şiir ve türkü dinletisi programı düzenledi. İl Müdürü Aydın Polat, ailelerin güçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, bu tür programların yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile Yılı" kapsamında halka açık ücretsiz şiir ve türkü dinletisi programı düzenledi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi ve Devlet Korosu Konser Salonu'nda halka açık şiir ve türkü programı düzenledi. Şiir ve türkülerin seslendirildiği programda katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın himayesinde, Diyarbakır Valiliği koordinesinde, sekretaryasını yürüttüğümüz Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak "Aile Yılı" kapsamında ailelerimize yönelik etkinlikler planlıyoruz. Bu bağlamda ailenin güçlendirilmesi ve korunması vizyon belgesi 2024-2028 ulusal eylem planları doğrultusunda il eylem planları oluşturuyoruz. Bunun gibi ve benzer programlarımız yıl boyunca devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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