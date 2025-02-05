İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Özgür Özel'den İmamoğlu iddianamesine ilk tepki: El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz?

İmamoğlu için istenen hapis cezasına Özgür Özel'den ilk tepki
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Diyarbakır'da Gübre Satış Bayilerine Denetim Yapıldı

Diyarbakır'da Gübre Satış Bayilerine Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre bayilerine yönelik denetimlerine başladı. Denetimlerde barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu kontrol ediliyor.

Diyarbakır'da gübre satış bayileri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği çerçevesinde bakanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesinde gübre bayilerine yönelik barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu denetimlerimiz; il müdürümüz Adil Alan, il müdür yardımcımız Mustafa Korkutan ve bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürümüz Sedat Bayar ve denetim ekiplerimizin katılımı ile devam etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldı
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Makyajsız hali olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.