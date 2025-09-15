Haberler

Diyarbakır'da Gazze İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Diyarbakır'da Gazze İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen yardım kampanyasında kadınlar ev yapımı ürünlerini satarken, elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

Diyarbakır'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sellahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesinde düzenlenen yardım kampanyasında kadınlar evlerinde hazırladıkları ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliğe destek vermek için çeşitli alışverişler yaptı. Yenişehir Müftülüğü ve Dicle Üniversitesi Genç Kardeşler Kulübünün de destek verdiği etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.