Diyarbakır'da Gazze İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Diyarbakır'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sellahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesinde düzenlenen yardım kampanyasında kadınlar evlerinde hazırladıkları ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliğe destek vermek için çeşitli alışverişler yaptı. Yenişehir Müftülüğü ve Dicle Üniversitesi Genç Kardeşler Kulübünün de destek verdiği etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek. - DİYARBAKIR