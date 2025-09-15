Diyarbakır'da Gazze İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi
Diyarbakır'da düzenlenen yardım kampanyasında kadınlar ev yapımı ürünlerini satarken, elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.
Diyarbakır'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sellahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesinde düzenlenen yardım kampanyasında kadınlar evlerinde hazırladıkları ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Vatandaşlar, düzenlenen etkinliğe destek vermek için çeşitli alışverişler yaptı. Yenişehir Müftülüğü ve Dicle Üniversitesi Genç Kardeşler Kulübünün de destek verdiği etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel