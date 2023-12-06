Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar'a destekte bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar'a destekte bulundu. Aileler, bin 556 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar'a destekte bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 556 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler evlat mücadelesine kararlılıkla devam ederken, dün Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar'a destek verdi. 10 yıldır oğlu Eren'den haber alamadığını belirten Fadime Aksu, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde eylem başlatan anne Nazlı Sancar'a destek verdiğini ifade etti. Oğlunu alana kadar Diyarbakır'daki HDP il binasının önünden bir yere gitmeyeceğini vurgulayan Aksu, "5 yıldır buradayım. 10 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Usanmadan, tükenmeden evladımı almadan bir yere gitmeyeceğim. HDP bizi asla yıldıramaz. Onlar çocuklarını özel okullarda okuturken, bizim çocuklarımızın eline silah verip devletimize düşman ettiler. İnşallah bir gün o silah onlara dönecek. Eren oğlum eğer beni görüp duyuyorsan gel, devletimize teslim ol. Nazlı Sancar Ankara'ya gitti, orada HDP ile savaşıyor. Biz hiçbir zaman yılmayacağız. Ben de buradan kalkıp Ankara'ya gideceğim ve o binayı onların başına yıkacağım. Nazlı Sancar'a destek veriyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Ankara Eylül Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title