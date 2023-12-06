Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar'a destekte bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 556 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler evlat mücadelesine kararlılıkla devam ederken, dün Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar'a destek verdi. 10 yıldır oğlu Eren'den haber alamadığını belirten Fadime Aksu, Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde eylem başlatan anne Nazlı Sancar'a destek verdiğini ifade etti. Oğlunu alana kadar Diyarbakır'daki HDP il binasının önünden bir yere gitmeyeceğini vurgulayan Aksu, "5 yıldır buradayım. 10 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Usanmadan, tükenmeden evladımı almadan bir yere gitmeyeceğim. HDP bizi asla yıldıramaz. Onlar çocuklarını özel okullarda okuturken, bizim çocuklarımızın eline silah verip devletimize düşman ettiler. İnşallah bir gün o silah onlara dönecek. Eren oğlum eğer beni görüp duyuyorsan gel, devletimize teslim ol. Nazlı Sancar Ankara'ya gitti, orada HDP ile savaşıyor. Biz hiçbir zaman yılmayacağız. Ben de buradan kalkıp Ankara'ya gideceğim ve o binayı onların başına yıkacağım. Nazlı Sancar'a destek veriyorum" dedi. - DİYARBAKIR