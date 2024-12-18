Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi
Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Ailelerden PKK'ya Sert Uyarı

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Ailelerden PKK'ya Sert Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, PKK'nın elinde bulunan çocukları için mücadelelerine devam ediyor. Aileler, örgüte karşı kararlılıklarını sürdürüyor ve çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetindeki Recep Üçdağ, "Kürtlerin en büyük düşmanı PKK örgütüdür" dedi.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, bölücü terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına "teslim ol" çağrılarını yineledi.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ, 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetini tuttuğunu hatırlatarak, "Suriye olaylarındaki tüm örgüt elemanlarına sesleniyorum. Fırsatınız varken kaçın, gelin. Devletimize sığının. Güzel bir hayat ülkemizde yaşarsınız ama örgütün tek amacı ve gayesi sizi çok kötü bir ölüm bekliyor. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK örgütüdür" dedi.

Ağrı'dan eyleme katılan Süheyla Demir ise kızı Hayal Demir için nöbet tutmaya devam edeceğini vurguladı. 6 yıldır burada evlat nöbeti tuttuklarını aktaran Demir, "Evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. HDP kızımı lise 3. sınıfta kaçırıp PKK'ya teslim etti. 10 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Buradan kızıma sesleniyorum. Bu sizin için son fırsat Suriye karıştı. Kaçan kaçabiliyor. Bu benim için de senin için de son fırsat. O zalimlerin elinden kaç" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Herkes o evleri tercih etti! Talep patlaması yaşanıyor
img

Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
img

Galatasaray'dan dünyayı kıskandıran başarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü

Son Dakika Haberleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı CANLI, HD izle! Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 18 Aralık baraj doluluk seviyesi! Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.