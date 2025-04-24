Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, gözyaşları içinde evlatlarından teslim olmalarını istedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Gözyaşları içinde evlatlarına seslenen aileler, 'teslim ol' çağrısı yaptı. Oğlu Yavuz'un Sakarya'da üniversite okuduğu sırada kandırıldığını belirten Sevgi Çakmak, 10 yıldır oğlunu görmediğini söyledi. Gözyaşları içerisinde konuşan Çakmak, "Buradan gitmeyeceğim. 6 yıldır evlat nöbeti tutuyoruz. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim. Gel, seni çok özledim. Gel, yeter artık bu hasret bitsin" dedi.

Kütahya'dan kızı Fadime için gelerek eyleme katılan Hatice Levent, "Fadime'm seni çok özledim. Yavrum dön gel. Su içsem tasımdasın, yemek yesem kaşığımdasın. Yavrum sen nerelere gittin. Hani okuyup bana bakacaktın. Senin elin kalem tutuyordu. O silahları atın, hepiniz teslim olun. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bir süreç yürütüyorlar, inşallah sonumuz hayır olur. Sizi onlardan söke söke alacağız. Bırakın oraları yavrum, size göre değil" diye konuştu.

Kayseri'den gelen Bahar Karakuş'un annesi Fatma Karakuş ise, kızının Samsun'da tıp fakültesi okurken 2017 yılında kandırılıp kaçırıldığını öne sürdü. Karakuş, "2019'dan beri çadırda evlat nöbeti tutuyoruz. Kızım Bahar dön gel artık. Seni çok özledik, hepimiz senin yolunu gözlüyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ da, 3 Eylül 2019 tarihinden beri bu çadırda evlat nöbeti tuttuklarını hatırlatarak, "Evlatlarımızı örgütten almayıncaya kadar kesinlikle buradan kalkmıyoruz. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir barış süreci bu örgüt için gerçekten büyük bir şans, büyük bir fırsat. Bir annenin gözyaşının olduğu bir yerde hiçbir davanın asla ve asla haklılık payı yoktur. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Bırakın artık bu örgütün yalanlarını, palavralarını, dinlemeyin. Silahları bırakın gelin, devlet güçlerimize teslim olun" dedi. - DİYARBAKIR