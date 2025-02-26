Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız sürüyor.

Evlatlarının yolunu gözleyen anne ve babalar çocuklarına teslim ol çağrısında bulundu. Hatay'dan oğlu Erhan Artık için oturma eylemine katılan Aysel Artık, 8 yıldır evladına hasret kaldığını söyledi. Artık, "Sadece evladımı istiyorum başka da hiçbir şey istemiyorum. Tek başıma yaşıyorum evladıma hasretim, evladımı dört gözle bekliyorum. Kocam çadırda evlat hasretine dayanamadı ve vefat etti. Oğlum lütfen gel baban senin acına dayanamadı gözleri açık gitti, gel lütfen" dedi.

Hayal Demir'in babası Mehmet Demir ise kızına seslenerek teslim ol çağrısında bulundu. Demir, "Burada sıcak yemek varken, sıcak yuva varken ne diye sen o dağlarda, taşlarda dolaşıyorsun. Herkes gelsin teslim olsun. Devletimiz güçlü bir devlettir. Eğer kendiniz gelip teslim olursanız pişmanlık yasası var, bundan yararlanırsınız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR