Diyarbakır'da Evlat Nöbeti: Aileler Çifte Bayram Umut Ediyor

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor.

3 Eylül 2019 tarihinden beri farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Bayramı buruk geçirmek istemeyen aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaptı. Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan anne Ayten Elhaman, 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi. Elhaman, "Evlatlarımızı burada, kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Biz evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. İnşallah bu çözüm sürecinde bütün evlatlar silahlarını bırakır gelir. Biz bekliyoruz umutluyuz. Ben, babası, kardeşleri bekliyoruz evdeyiz. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Biz bu mücadeleye ya zafer ya da ölüm diye baş koyduk. Bir hafta kaldı bayrama inşallah çifte bayramı yaşarız. Buradan oğlum Bayram'a sesleniyorum. Bayram oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel. Biz burada seni hasretle bekliyoruz" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise hasta da olsa evde duramadığını çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu süreç umudumuzdur. Önümüzdeki hafta bayramdır inşallah çocuklarımız gelir o zaman çifte bayram yaşayacağız. Ne zaman çocuklarımızı alıp evimize gitsek o zaman hem bayramımız olacak ve bize gün doğacak" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR