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Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 377. Aile ile Devam Ediyor

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 377. Aile ile Devam Ediyor
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Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine 377. aile katıldı. Aileler, dağa kaçırılan çocukları için 1855 gündür mücadelelerini sürdürüyor.

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine 377'nci aile katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1855'nci gününde devam ediyor. Diyarbakır'dan oturma eylemine gelen anne F.K., 2015 yılında 15 yaşındayken dağa götürülen oğlu G.T. için evlat nöbetine katılıp basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.

Oğlu Bayram Elhaman için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman "Yaklaşık 6 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Buradan oğluma sesleniyorum. Kaçıp gelin, dağlarda, taşlarda sizleri mahkum etmişler, ölüme terk etmişler. Ben, baban, kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Anneler burada bekliyoruz" dedi.

Emrah Panay'ın annesi Aynur Panay ise, "6 yıldır buradayım, oğlumu istiyorum. Emrah, gelmezsen buradan kalkmam. Orası senin yerin değil, askere teslim ol" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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