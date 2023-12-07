Diyarbakır'da Evcil Hayvanlar İçin Aşı ve Çip Uygulama Odası Açıldı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bağlar İlçe Müdürlüğü tarafından evcil hayvanları korumak amacıyla kent ve ilçelerinde ilk defa 'Aşı ve Çip Uygulama Odası' açıldı. Odada hayvanlara kuduz aşıları yapılıyor, çip uygulanarak kayıt altına alınıyor ve uluslararası evcil hayvan pasaportu düzenleniyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bağlar İlçe Müdürlüğü tarafından evcil hayvanları korumak amacıyla kent ve ilçelerinde ilk defa 'Aşı ve Çip Uygulama Odası' açıldı.

Bağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bağlar Hayvan Sağlığı biriminde evcil hayvanlar için açılan 'Aşı ve Çip Uygulama Odası' faaliyete geçti. Diyarbakır ili ve ilçelerinde bir ilke imza atılarak ilk defa evcil hayvanlar için bir hizmet birimi oluşturuldu. Kurulan odada hayvanlara daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kuduz aşıları yapılıyor, evcil hayvanlar çip uygulanarak kayıt altına alınıyor ve uluslararası evcil hayvan pasaportu düzenleniyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik hükümleri gereği kedi, köpek ve gelinciklerin ev hayvanı kayıt sisteminde (Petvet) altına alınması gerekiyor.

Bu amaçla Bağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2022 yılında bin 200, 2023 yılında ise 250 evcil hayvana aşı ve çip uygulaması gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR