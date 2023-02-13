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Diyarbakır'da enkazda hayatını kaybeden gencin çektiği son görüntü yürekleri dağladı

Yerel Haberler

Diyarbakır'da enkazda hayatını kaybeden gencin çektiği son görüntü yürekleri dağladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Diyar Galeria Sitesi'nde enkaz altında hayatını kaybeden Emir Çetiner'in çektiği son videoda dile getirdiği "Enkazınla kaldım ben bu beter acılarla" sözleri yürekleri dağladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Diyar Galeria Sitesi'nde enkaz altında hayatını kaybeden Emir Çetiner'in çektiği son videoda dile getirdiği "Enkazınla kaldım ben bu beter acılarla" sözleri yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binalarda bir yandan arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, diğer yandan enkazdan çıkartılan cenazeler memleketlerine gönderilmeye devam ediliyor.

Diyarbakır'da depreme yakalanan Emir Çetiner (20), annesi Hacire Çetiner ve iki kardeşi; Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria Sitesi'nde enkaz altında kaldı. Diyar Galeria Sitesi'nde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan Emir Çetiner'in cansız bedeni depremin 7'nci gününde çıkarılırken, annesi ve iki kardeşi ise hala enkaz altında. Anne ve iki çocuğuna arama-kurtarma ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışılırken, Emir'in cenazesi annesinin doğup büyüdüğü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi. Emir Çetiner'in çektiği son videoda dile getirdiği "Enkazınla kaldım ben bu beter acılarla" sözleri ise yürekleri dağladı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yenişehir Yerel Haberler

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